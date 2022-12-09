Süleyman Çelebi etkinliklerle anıldı

UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri programı çerçevesinde, Mevlit yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yıl dönümü nedeniyle Malatya'da da bir dizi etkinlikler yapıldı.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tacetdin Bıyık tarafından Süleyman Çelebi ve Mevlid konulu bir konferans verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hem konferans sonunda hem de Yeni Cami'de vatandaşlara mevlit şekeri ve gülsuyu ikram edildi. Ayrıca İl Müftülüğü tarafından il ve ilçe merkez camilerinde eş zamanlı olarak mevlit okutuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise okullarda Süleyman Çelebi ve Mevlit konulu bir kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmada ilk 3'e giren öğrenciler ödüller takdim edildi. Halk arasında “Mevlit” olarak bilinen “Vesiletü'n Necat” Süleyman Çelebi'nin en önemli eserleri arasında yer alıyor.

Mevlit, yazıldığı dönemden itibaren başta Balkanlar ve Orta Asya coğrafyaları olmak üzere pek çok ülkede mübarek gün ve gecelerde doğum, ölüm, sünnet, evlenme, askere gönderme gibi etkinliklerde okutuluyor.