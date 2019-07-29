Sultansuyu harasına ziraat özel ödülü

TİGEM'in 69.ncu Geleneksel Hasat Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesine Ziraat Özel Ödülü layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Bu yıl Polat Tarım İşletme Müdürlüğünde düzenlenen Hasat Bayramında, Sultansuyu Harası çalışanlarından Ercan Altunkaya Proje ve Fotoğraf Yarışmasında Ziraat Özel Ödülüne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törende proje ve fotoğraf yarışmasında Ziraat Özel Ödülü alan Altunkaya, yarışman kazandığı ödülü ise Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Altunkaya, tören sonrası yaptığı açıklamada, “Sultansuyu Tarım İşletmesi adına katılmış olduğum ‘Proje ve Fotoğraf yarışmasında' Ziraat Özel ödülüne bizleri layık gören, TİGEM jürisine ve bize ödülümüzü takdim eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza ve aynı zamanda bana çalışmalarım esnasında destek olan Genel Müdürümüz Ayşe Ayşin Işıkgece'ye, İşletme Müdürümüz Ahmet Karakeçe'ye ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ödülü şahsıma değil, Sultansuyu Tarım İşletmesi adına aldığım için de çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Altunkaya açıklamasında, TİGEM 69.ncu Geleneksel Hasat Bayramı Ziraat Özel ödülünü ilk kez Malatya'ya getirdiği içinde de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.