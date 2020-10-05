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Sultansuyu Harasında riskli yapılar yıkılıyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yer alan birçok yapı depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılacak.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yer alan birçok yapı depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılacak.


24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da riskli binalar yıkılıyor. Yapılan analiz ve incelemelerde Sultansuyu Tarım İşletmelerindeki birçok binanın da depreme dayanıksız olduğu raporlanınca yıkım kararı verildiği öğrenildi.


Bu kapsamda ünlü Arap taylarının yetiştiği Sultansuyu Harasında 33 lojman, misafirhane ve İdare binasının boşaltılarak yıkımına başlanılacağı öğrenildi. Kuruma gönderilen yazıda belirtilen yerleşkelerin 30 Ekim'e kadar boşaltılması istenildiği de öğrenildi.

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