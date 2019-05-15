Sultansuyu Tarım İşletmesinde emekliler iftarda buluştu

Türkiye'nin en iyi yarış taylarının yetiştiği Sultansuyu Tarım İşlemelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde işletmeden emekli olan 250 işçi ve memur bir araya geldi.

Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, kurum amirleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe iftar sonrası yaptığı konuşmada işletmenin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan işçi ve memurların emeklerinin inkar edilemeyeceğini belirterek, “Genel müdürlüğümüzün talimatları ile işletmede her yıl yapılan iftar programına katılımınızdan dolayı herkese işletmemiz adına teşekkür ediyorum. Hepinizin burada güzel anıları mutlaka olmuştur. Tüm emekli arkadaşlarımıza yaşamlarında sağlık ve mutluluk diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İftara katılan emekliler adına bir konuşma yapan Yaşar Esin ise “Burası bizlerin doğup büyüdüğü ve çalışıp emek verdiğimiz bir işletme. Burada bizleri bir araya getiren işletme müdürü ve yönetici arkadaşlara emekli arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizlere her yıl bu imkanı sağlayan ve biz emeklilerin bir araya gelmesini sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.