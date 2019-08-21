Sultansuyu tayları kupalara doymuyor

Ankara'da gerçekleştirilen Anadolu Tarım İşletmesi Koşusunu, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen ‘Cevher' adlı tay kazandı. Aynı koşuya yine Sultansuyu'nda yetişen ‘Özbilden' adlı tay 2'inciliği ‘Altıncı His' isimli tayda 4'üncülüğü kazandı.

Ankara programının tek grup yarışı olma özelliği taşıyan mücadele, 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Ankara İlkbahar-Yaz sezonunun 52. yarış gününde, 8 koşulu yarış programının ilk kupalı mücadelesi olarak gerçekleştirilen Anadolu Tarım İşletmesi Koşusunda, safkan Arap atları 2 bin 200 metre mesafede çim pistte koşuldu.

8 safkan tayın yarıştığı mücadelede, rakiplerini geride bırakarak galibiyete ulaşan tay ise Ahmet Çelik idaresinde yarışa katılan Cevher oldu. Sultansuyu Tarım İşletmeleri yetiştirmesi 5 yaşındaki 'Doru' safkan tay, bu zaferle kariyerindeki ilk Grup koşu zaferini de elde ederken, toplamdaki 10. birinciliğini almış oldu.

238 bin TL birincilik ikramiyeli koşuda tabelanın ikinci basamağında yer alan isim ise yine Sultansuyu Tarım İşletmesi 'nde yetiştirilen Özbilden oldu. Üçüncü sıradaki safkan Semend olurken, Sultansuyu yetiştirmesi Altıncı His de koşuyu dördüncü olarak tamamladı.

Koşu sonrası düzenlenen kupa töreninde, kazanan safkanın sahibi adına Salih Çelik'e kupasını, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak verdi. TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak ayrıca, kazanan atın yetiştiricisi Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe'ye de kupasını takdim etti.

Son yıllarda Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen safkan Arap tayları son 3 yıldır başarılarını artırarak devam ettiriyor. Bu başarı ve yüksek performansları sayesin de at sahipleri ve Sultansuyu Tarım İşletmesi de büyük gelir elde ediyor. 2016 yılında 2.4 milyon TL olan yetiştiricilik pirimi 2017 yılında 2,8 milyona çıkarken, 2018 yılında ise bu rakam 4,8 milyon TL'ye çıktı. 2019 yılının Ağustos ayı itibari ile bu rakamın 3 milyon lirayı bulduğu yıl sonuna kadar ise bu rakamın 5 milyon TL'ye çıkması bekleniyor. Sultansuyu Tarım İşletmesinde bulunan Özgünhan, Gobak Bey, Tümöz Bey, Kkafkas Şahı, Yelgecen, Ateş topu, Onur Kaan gibi şampiyon atlar bulunuyor.

Yarış severlerin yakından takip ettiği Taykut, Saraybosna, Altıncı His, Gözyaşı Gecesi, Egeberk, Özbilden ve Cevher gibi taylar sayesinde son 3 yıldır kupalı ve büyük ikramiyeli koşuları Sultansuyu Tarım İşletmesi tayları kazanıyor. Bu tayların gösterdiği başarın ise Sultansuyu Tarım İşletmesinin 8 Ekim günü İstanbul Veli Efendi'de yapacağı 16 elit tay satışına da olumlu katkı sunması bekleniyor.