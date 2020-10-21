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Sülük: “Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazırız”

Malatya’nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazırız” dedi.

Malatya'nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazırız” dedi.


Pütürge Belediyesi, 25 Ekim Pazar Günü Malatya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Mikail Sülük, karşılama öncesi ilçe nikah sarayında partililerle bir araya gelip istişarelerde bulundu. Sülük, Pütürge olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazır olduklarını belirti.


Başkan Sülük ,”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ekim Pazar günü Malatya'mıza teşrifleri ile ilgili AK Parti Pütürge Koordinatörü Zekeriya Çelebi, ilçe başkanımız Bülent Karayılan, belediye meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilatımızın yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik” ifadelerinde bulundu.

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