Sümer Park'a Doğal Ürünler Pazarı kuruluyor

85 dönümlük alan üzerine kurulu Sümer Parkın batı tarafındaki 50 dönümlük alanı değişim dönüşüm çalışmaları kapsamında yenileyen Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmaları, Malatyalıların beğenisini kazanmıştı.

35 dönümlük doğu yakasında da düzenlemeler yapacak olan Büyükşehir Belediyesi park meydanında bulunan 14 adet dükkânı doğal ürünler pazarına dönüştürerek, tekrardan Malatya'ya kazandırıyor.

“Malatyalılar güzel vakit geçirecek”

Büyükşehir Belediyesi çalışmalar kapsamında 14 dükkanda tadilat ve yenileme çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Fuat Bayhan, kullanılmayan dükkanları birkaç küçük dokunuşlar yaparak Malatya'ya kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin 50 dönümlük alanı kendi imkânlarıyla düzenlediğine dikkat çeken Daire Başkanı Bayhan, “Sümerparkın batı yakası şimdi daha nezih ve güzel bir görünüme kavuştu. Her yaştan insanlar ve engelli vatandaşlarımızın gezebilecekleri hale getirildi. Biz doğu yakasında bulunan 14 dükkânı yenileme ve tadilat çalışmalarına başladık. 14 dükkanı kapsayan park meydanında oturma yerleri, havuzlar, dış cephe duvar boyaları genel bir bakım onarım çalışması yapıyoruz. Malatyalılar Sümerparkın doğu yakasının da yenilenmesiyle birlikte burada da güzel vakit geçirecekler” dedi.