Sumudica: "Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bugün sahalarında ligin iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını ifade ederek, “Takım bizden daha iyiydi bunu söyleyebilirim. Yedek kulübelerine baktığımız zaman giren 4-5 oyuncu ilk on birde rahatlıkla oynayabilecek oyunculardı” dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasına 1-0 geride girdiklerini belirten Sumudica, ”İkinci yarı 12 dakika içinde 2 gol yedik. Tetteh'in oyun 1-0 iken kaçırdığı bir gol vardı. Normal şartlarda konuşmak gerekirse Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı. Kendilerini tebrik diyorum. Emre Belözoğlu geldikten sonra iyi bir oyun çıkarıyorlar. Son 2 yıl içinde oyuncularının yüzde 70'ine baktığımız zaman Avrupa liginde oynayan güzel bir kadroları var. Her maça hazırlandığımız gibi bu maça da hazırlandık. Futbolda bunlar var, senden iyi takım olunca böyle sonuçta gelişebiliyor” şeklinde konuştu.