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Süper Lig: BTC Türk Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3.

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada ikinci yarına hızlı başlayan ev sahibi ekibin baskısı sonuç verdi. Sağ kanatta topla buluşan Bifoma, ceza sahasına girerek topu ağlarla buluşturdu. 1-3


57. dakikada Alanyaspor'un atağı sonrası kontra atak yakalan Yeni Malatyaspor'da Donald'ın pası ile topla buluşan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu ve aradaki farkı 1'e indirdi. 2-3


69. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Yeni Malatyaspor'da topa çıkan Eren, topu kafa ile az farka auta yolladı.


78. dakikada beraberlik golü için bastıran ev sahibi ekipte, Jahivic'in ara pasında topla ceza alanında buluşan Bifoma kaleciyi geçemedi. Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Özgür Ertem


BTC Türk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe (Acquah dk. 45), Özer, Sakıb, Mina, Donald, Guilherme (Chaaleli dk. 45), Robin, Fofana (Eren dk. 67), Bifouma, Jahovic


Yedekler: Ufuk, Mustafa, Chebake, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmed, Erkan, Acquah


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Juanfran, N'Sakala, Welinton, Junior Fernandes( Salih dk. 59), Manolis Siopis (Musa dk. 80), Anastasios Bakasetas (Tzavellas dk. 74), Ceyhun, Efecan, Papiss Cisse


Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Hasan Ayaroğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Musa Çağıran, Djalma Campos, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Bifoma (dk. 47), Jahovic (dk. 57) (BTC Türk Yeni Malatyaspor), (Ceyhun (dk. 19), Junior Fernandes (dk. 22), Papiss Cisse (dk. 44) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Sakıb, Özer, Chaaleli, Donald (BTC Türk Yeni Malatyaspor), Manolis Siopis, N'Sakala (Alanyaspor)

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