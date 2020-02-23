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Süper Lig: Yeni Malatayaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


4. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Remi Walter'in vuruşunda kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.


7. dakikada sağ kanattan Sinan Gümüş'ün ortasında kale önünde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


28. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 1-1


30. dakikada Sinan Gümüş, Mina'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Robin, Gökhan, Walter, Bifouma, Umut


Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Ghaylen Chaaleli, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Erkan Kaş, Moryke Fofana, Murat Yıldırım, Vidar Kjartansson


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Celustka, Kudriashov, N'dinga, Sinan, Hakan, Fredy, Amilton, Jahovic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Chico, Eren Albayrak, Ersan Gülüm, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Charles Fernando, Lukas Podolski, Gustavo Blanco, Paul Mukairu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Umut (dk. 28) (Y.Malatyaspor), Fredy (dk. 7) (Antalyaspor)


Kırmızı Kart: Sinan (dk. 30) (Antalyaspor)


Sarı kart: Mina (Y. Malatyaspor)

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