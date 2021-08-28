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Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Sagal sağ kanattan ortasında Figueiredo'nun tehlikeli kafa vuruşu auta çıktı.


23. dakikada Sagal'ın kullandığı kornerde Djolobodjı'nın kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.


33. dakikada Aabid'in ceza sahası içerisinden vurduğu sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.


45. dakikada Aabid'in pasında topla buluşan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Sarper Barış Saka Murat Ergin Gözütok S.Altay


Yeni Malatya: Abdulsamed, Semih, Wallace, Sadık, Mallan, Nshimirimana, Aabid, Haddadi, Mustafa, Adem, Tetteh


Yedekler: Ahmet Türkaslan, Gameli, Ndong, Ndizeye, Mert Örnek, Haqı Osman, Mert Miraç Altıntaş, Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan


Teknik Direktör: İrfan Buz


Gaziantep FK: Günay, Djılobodjı, Toşca, Ertuğrul, Kitsiou, Jefferson, Merkel, Mendly, Recep, Sagal, Figueiredo


Yedekler: Burak Ozan, Ulaş Zengin, Kenan Özer, Halil Pehlivan, Olkowski


Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Borven, Mirza Cihan, Yusuf Türk


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Adem Büyük (dk. 45) (Yeni Malatyaspor)

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