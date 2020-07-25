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Süper Lig: Yeni Malatyaaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in son haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırlıyor.

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Maxim, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Farnolle topu kornere çeldi.


30. dakikada orta sahadan Gökhan'ın ara pasında topla buluşan Kjartansson'ın vuruşunda top kale direğine çarparak auta çıktı.


31. dakikada Gökhan Töre ile gelişen atakta topla buluşan Kjartansson'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.


45. dakikada Ndayishimiye'nin kale önünden vuruşunda kaleci Haydar topu son anda ağlara gitmekten kurtardı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Ndayishimiye, Mina, Hadebe, Karim, Murat, Ahmed, Gökhan, Umut, Fofana, Kjartansson


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş, Mitchell Donald, Yiğithan Güveli, Sakıb Aytaç


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gaziantep FK: Haydar, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Güray, Andre Sousa, Jefferson, Maxim, Muhammet


Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Hasan Yurtseven, Furkan Soyalp, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Kenan Özer, Muğdat Çelik


Teknik Sorumlu: Christian Petre

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