Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Altay: 0 (ilk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasının açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
8. dakikada ev Yeni Malatyaspor'un geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Tetteh'in topuk pasında Chouiar'un vuruşu savunmaya takıldı.
14. dakikada sarı siyahlılar kontra atakla rakip takının sahasına girdi. Chouiar'un ara pasıyla topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda kaleci Lis iki hamlede topa sahip olarak gole izin vermedi.
17. dakikada Altay'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cebrail'in içe doğru yaptığı pasta Pinares'in vuruşunda top savunmada kaldı.
18. dakikada sol kanattan atak geliştiren Yeni Malatyaspor'da Karim Hafes'in ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
43. dakikada sağ kanattan gol arayan Altay'da topla buluşan Bamba'nın ceza yayına girerek çektiği şutta top kalecinin yanından az farkla auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Karim, Chouiar, Tetteh, Adem
Yedekler: Eyüp, Awuku, Muhammed, Buğra, Mallan, Atakan, Nshimirimana, H. Osman, Bwalya, Kubilay
Teknik Direktör: Marius Ninel Sumudica
Altay: Mateusz Lis, Björkander, Ceyhun, Thiam, Cebrail, Biyogo Poko, Zeki, Naderi (Erhan dk. 20), Pinares, Kappel, Bamba
Yedekler: Cihan, Tolga, İbrahim, Özgür, Thaciano, C. Özgener, Erhan, Ahmed Yasser Rayan, Marco Paixo, Kazımcan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli