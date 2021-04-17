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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Berkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlakaz farkla auta çıktı.


10. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan kale içerisine ortasında Umut topa dokunamadı


14. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere çıktı.


27. dakikada Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Berkan'ın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.


38. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Damian'ın şutunda kaleci Ertaç topa tek hamlede sahip oldu.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Acquah, Adem, Umut


Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Ndizeye, Nshimirimana, Malle, Erkan, Olcay, Kubilay, Doğukan, Jetmir


Teknik Direktör: İrfan Buz


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Damian, Siopis, Efkan, Davidson, Babacar


Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ahmet, Umut, Salih, Ceyhun, Tayfur, Mustafa, Adam Bareiro


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Sarı Kartlar: Acquah, Hadebe (Y. Malatyaspor)

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