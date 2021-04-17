Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 35.
Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Berkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlakaz farkla auta çıktı.
10. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan kale içerisine ortasında Umut topa dokunamadı
14. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere çıktı.
27. dakikada Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Berkan'ın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
38. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Damian'ın şutunda kaleci Ertaç topa tek hamlede sahip oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Acquah, Adem, Umut
Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Ndizeye, Nshimirimana, Malle, Erkan, Olcay, Kubilay, Doğukan, Jetmir
Teknik Direktör: İrfan Buz
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Damian, Siopis, Efkan, Davidson, Babacar
Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ahmet, Umut, Salih, Ceyhun, Tayfur, Mustafa, Adam Bareiro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı Kartlar: Acquah, Hadebe (Y. Malatyaspor)