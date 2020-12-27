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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


5. dakikada Yeni Malatyaaspor'da Ndayishimiye'nin ceza sahası dışında vurduğu sert şutta, top kale direğini sıyırarak az fakla auta çıktı.


33. dakikada BB Erzurumspor'da sol kanattan gelişen atakta Novikovas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Ertaç topu çift hamlede kontrol edebildi.


42. dakika Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez'in kullandığı köşe vuruşuna çıkan Adem'in kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta çıktı.


43. dakikada konuk ekibin atağında Emrah'ın sağ kanattan kale içerisine yaptığı ortada Gomes'in kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Kubilay, Adem, Umut


Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Fofana, Olcay, Jetmir


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan (Batuhan dk. 32 ?), Cenk Ahmet, Hasan, Teikeu, Schwechlen, Osman, Donald, Emrah, Gabriel Obertan, Novikovas, Gomes


Yedekler: Gökhan, Mücahit, Petrus Boumal, Mehmet Murat, Jugurtha Hamroun, Ömer Şişmanoğlu, Rashad Muhammed, Oltan


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Gol: Gomes (dk. 43) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Acquah (Yeni Malatyaspor), Hasan (BB Erzurumspor)

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