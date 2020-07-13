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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12.dakikada gelişen Malatya atağında Umut Bulut pasını sağ kanattan bindirme yapan Gökhan Töre'ye çıkardı. Töre'nin sağ çaprazdan şutu yandan auta çıktı.


12.dakikada Beşiktaş savunmasının hatasını iyi değerlendiren Malatya, topu kaptı. Gökhan Töre'nin sağ çaprazdan ceza sahası içinde bulunan Umut'a çıkardı. Umut'un şutu ise üstten auta çıktı.


30. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada Diaby'den önce son anda savunmada Hadebe araya girerek topu kornere gönderdi.


38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou uzaktan çok sert vurdu, kaleci Farnolle iyi uzanarak bu pozisyonda gole engel oldu.


43. dakikada topla buluşan Hadebe, Beşiktaş'lı oyuncuların arasından geçerek ceza sahası içine girdi ve pasını çıkardı. Bu pozisyonda müsait pozisyondaki Murat topa vurmak isterken yerde kaldı, Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.


45+4. dakikada Karim Hafez'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat Yıldırım uçarak kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ersin bu pozisyonda çok net bir fırsatta gole engel oldu.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Donald, Aqcuah, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Umut Bulut


Yedekler: Abdulsamed, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Walter, Ahmet Ildiz, Ndayishimiye, Fofana, Erkan Kaş, Kjartansson


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Diaby, Boyd


Yedekler: Utku, Kerem, Roco, Rıdvan, Erdoğan, Kartal, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Sergen Yalçın

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