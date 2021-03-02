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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.


23. dakikada Hadebe'den topu kapan Larin'in ceza sahası içine girip pasını Aboubakar'a çıkardı. Aboubakar, ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.


24. dakikada defansın arkasına sarkan Mustafa'nın ceza sahası içine sol taraftan girip, çaprazdan vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


39. dakikada ceza sahası dışından Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Acquah, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Stephan Mallan, Benjamin Tetteh


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Ahmet Ildiz, Aly Malle, Fofana, Umut Bulut, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz


Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan


Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, Josef De Souza, Atiba, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Adem Ljajic, Bernard Mensah, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Ajdin Hasic


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sarı kart: Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor)

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