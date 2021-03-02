Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.
Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
23. dakikada Hadebe'den topu kapan Larin'in ceza sahası içine girip pasını Aboubakar'a çıkardı. Aboubakar, ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
24. dakikada defansın arkasına sarkan Mustafa'nın ceza sahası içine sol taraftan girip, çaprazdan vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
39. dakikada ceza sahası dışından Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Acquah, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Stephan Mallan, Benjamin Tetteh
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Ahmet Ildiz, Aly Malle, Fofana, Umut Bulut, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz
Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, Josef De Souza, Atiba, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Adem Ljajic, Bernard Mensah, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Ajdin Hasic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kart: Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor)