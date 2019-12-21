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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sol kanattan Dario Melnjak'ın ortasında kaleci Farnolle'den seken topu önünde bulan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1


10. dakikada sağ kanattan Özer Özdemir'in penaltı noktasına doğru ortasında Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.


23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan'ın şutunda kaleci Farnolle'den dönen meşin yuvarlağı Melnjak'ın ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.


45. dakikada sağ kanattan Fofana'nın ortasında kale önünde Jahovic'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palayık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Robin, Murat, Gueilherme, Donald, Fofana, Jahovic


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre, Ahmed Ildız, Afriyie Acquah, Chalali, Buğra Çağıran, Bifouma


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Boldrin, Vetrih, Umar, Oğulcan


Yedekler: Zafer Görgen, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Attamah, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Marko Scepovic, Samudio


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gol: Oğulcan (dk. 5) (Ç. Rizespor)


Sarı kartlar: Mustafa, Robin (Y. Malatyaspor)

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