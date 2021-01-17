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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. Haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


4. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta Kubilay'ın basında topla buluşan Fofana'nın ceza alanında defansı çalımlayarak çektiği şutu kaleci tek hamlede kontrol etti.


22. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı orta da defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.


26. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında cezalanın da Yeni Malatyaspor savunmasında Hadebe'nin topa elle müdahale etmesi sonucu VAR'a giden Hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Skoda topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1


34. dakikada Çaykur Rizespor'da orta sahada topu kapan Donsah'ın ortasına yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda kaleci Ertaç topa tek hamlede hakim olarak gole izin vermedi.


44. dakika da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adem'in ortasında Fofana'nın vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Erbil


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Zeki, Ndayishimiye, Fofana, Kubilay, Adem, Umut


Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Karim Hafez, Bülent, Mustafa, Ahmed, Acquah, Jetmir, Lukoki


Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Emir, Selim, Melnjak, Doğan, Abdullah, Donsah, Michalak, Andrade, Skoda


Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Alberk, Jovancic, Mithat, Samudio, Kemal, Tunay


Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)


Gol: Skoda (dk. 26 pen.) (Ç.Rizespor)

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