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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Gökhan'da kaldı.


71. dakikada Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin orta sahada kaptırdığı top ile kontra atağa çıkan Çaykur Rizespor'da Oğulcan'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Umar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2


82. dakikada Oğulcan'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın bekletmeden vurduğu top savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gitti.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palayık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Robin, Murat (Ahmed dk. 74), Guilherme, Donald (Gökhan dk. 46), Fofana (Bifouma dk. 61), Jahovic


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Acquah, Chalali, Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande (Oğuz dk. 89 ?), Boldrin, Vetrih (Attamah dk. 65), Umar, Oğulcan (Samudio dk. 85 ?)


Yedekler: Zafer Görgen, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Marko Scepovic


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Oğulcan (dk. 5), Umar (dk.71) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Mustafa, Robin, (Yeni Malatyaspor), Umar, Morozyuk, Diomande (Çaykur Rizespor)

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