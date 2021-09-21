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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (ilk yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, Demir Gurup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Sivasspor sağ kanattan topla buluşan Pedro Henrique'nin ceza sahasına çevirdiği topu defansta Sadık, son anda ayak koyarak uzaklaştırdı.


22. dakikada ev sahibi takımda ceza yayı üzerinden Adem Büyük'ün pasıyla topla buluşan Mallan'ın sert vuruşunda kaleci Muammer topu son anda kornere çeldi.


28. dakikada konuk ekip Sivasspor'da defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Adem Büyük, kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak konuk ekibin kalecisi mutlak gole izin vermedi.


30. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanatta gelişen atakta Tetteh, ceza sahası çaprazından buluştuğu topu bekletmeden kaleye vurdu, top kaleci Muammer'den kornere gitti.


36. dakika da Sivasspor'da ceza alanına gönderilen topla buluşan Kayode'nin sert vuruşuında kaleci Ertaç, gole izin vermedi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Candaş Elbil


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Wallace, Sadık, Hadadı, Ndong, Aabıd, Mounır, Mallan, Adem, Tetteh


Yedekler: Ahmet, Awuku, Rahman, Mert, Haqı Osman, Walter, Semih, Hafes, Muhammed, Kubilay


Teknik Direktör: İrfan Buz


Demir Grup Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Jorge Felix, Gradel, Kayode


Yedekler: Ali Şaşal, Yatabare, Sefa, Camara, Erdoğan, Kerem, Fredrık Stensoe Ulvestad, Azubuıke, Ziya, Mehmet,


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

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