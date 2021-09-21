Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - DG Sivasspor: 1 (maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Gurup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar(İkinci yarı)

52. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanatta kullanılan korner atışında arka direkte topla buluşan Adem'in sert vuruşunda top direkten döndü.

70. dakikada Sivasspor'da sağ kanattan Füajr'ın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 0-1

76. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atağında Aabid'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşa Walter, kafa vuruşu ile topu kaleye gönderdi ancak kaleci Muammer gole izin vermedi.

80. dakikada Sivasspor'da Erdoğan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top direkten dönünce Yatabare topu kaleye gönderdi ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

90. dakikada Yeni Malatyaspor karşılaşmanın son dakikasında beraberlik bastırırken, kornerden gelen topu alan Sivasspor'da Gradel'in uzaktan boş kaleye çektiği topu Hafez çizgiden çıkardı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Wallace, Sadık, Hadadı, Ndong, Aabıd, Mounır (Haqı Osman dk. 82 ?), Mallan (Hafez dk. 74), Adem, Tetteh (Walter dk. 67)

Yedekler: Ahmet, Awuku, Rahman, Mert, Semih, Muhammed, Kubilay

Teknik Direktör: İrfan Buz

Demir Grup Sivasspor: Muammer, Ahmet (Erdoğan dk. 57), Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Pedro Henrique (Sefa dk. 87 ?), Jorge Felix (Ulvestad dk. 57), Gradel, Kayode (Yatabare dk. 69)

Yedekler: Ali Şaşal, Sefa, Camara, Kerem, Azubuıke, Ziya, Mehmet,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Goutas (dk. 70) (DG Sivasspor)

Sarı Kartlar: Sadık, Mustafa (Y. Malatyaspor), Hakan, Ahmet, Fajr (DG Sivasspor)