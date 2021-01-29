İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0- Fatih Karagümrük: 0 (ilk yarı)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. Haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


2. dakikada Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Adem bekletmeden vurdu. Kaleci Aykut topa son anda dokunarak gole izin vermedi.


6. dakikada Fatih Karagümrük'te sol kanattan gelişen atakta Koray'ın ağlarla buluşan golü VAR'ın kararıyla orfsayt olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.


19. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Zeki'nin sert vuruşunda kaleci Aykut'un hamlesi ile top kornere çıktı.


21. dakikada konuk ekipten Ndao, kale önüne kadar götürdüğü topa sert vurdu ancak top yan ağlarla kaldı.


34. dakikada Karagümrük'de Sobiech'in ceza alanı içerisinden çektiği şutu kaleci Abdulsamed son anda müdahale ederek mutlak bir gole izin vermedi.


43. dakikada Yeni Malatyaspor'da Kubilay'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR kayıtlarını inceleyen Hakem Yasin Kol, kırmızı kartını kullanarak Kubilay'ı oyun dışı bıraktı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hadebe, Acquah, Ndayishimiye, Lukoki, Kubilay, Adem, Umut


Yedekler: Eray, Bülent, Zuqui, Ahmed, Burak Efe, Erşan, Fofana, Erkan, Doğukan, Topalli


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, Ndao, Ndiaye, Borini, Sobiech


Yedekler: Yavuz Ulaş, Alparslan, Fatih, Yannis, Arveladze, Aksel, Serhat, Jimmy, Emre, Mevlüt


Teknik Sorumlu: Atılay Canel


Sarı kartlar: Lukoki, Adem (Y. Malatyaspor), Koray (F. Karagümrük)


Kırmızı Kart: Kubilay (dk. 44) (Y. Malatyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.