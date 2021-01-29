Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0- Fatih Karagümrük: 0 (ilk yarı)

Süper Lig’in 22.
Süper Lig'in 22. Haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
2. dakikada Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Adem bekletmeden vurdu. Kaleci Aykut topa son anda dokunarak gole izin vermedi.
6. dakikada Fatih Karagümrük'te sol kanattan gelişen atakta Koray'ın ağlarla buluşan golü VAR'ın kararıyla orfsayt olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
19. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Zeki'nin sert vuruşunda kaleci Aykut'un hamlesi ile top kornere çıktı.
21. dakikada konuk ekipten Ndao, kale önüne kadar götürdüğü topa sert vurdu ancak top yan ağlarla kaldı.
34. dakikada Karagümrük'de Sobiech'in ceza alanı içerisinden çektiği şutu kaleci Abdulsamed son anda müdahale ederek mutlak bir gole izin vermedi.
43. dakikada Yeni Malatyaspor'da Kubilay'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR kayıtlarını inceleyen Hakem Yasin Kol, kırmızı kartını kullanarak Kubilay'ı oyun dışı bıraktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hadebe, Acquah, Ndayishimiye, Lukoki, Kubilay, Adem, Umut
Yedekler: Eray, Bülent, Zuqui, Ahmed, Burak Efe, Erşan, Fofana, Erkan, Doğukan, Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, Ndao, Ndiaye, Borini, Sobiech
Yedekler: Yavuz Ulaş, Alparslan, Fatih, Yannis, Arveladze, Aksel, Serhat, Jimmy, Emre, Mevlüt
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Sarı kartlar: Lukoki, Adem (Y. Malatyaspor), Koray (F. Karagümrük)
Kırmızı Kart: Kubilay (dk. 44) (Y. Malatyaspor)