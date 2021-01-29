Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech'in vuruşunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

57. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında gol arayan konuk ekip Karagümrük'te ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Bertolacci'nin sert vuruşunda kaleci Abdulsamet çift yumrukla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Fofona'nın ceza sahasına girerek çektiği şut az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

88. dakikada Fatih Karagümrük de Balkovec'in ceza sahasına yaptığı orta da defans topu uzaklaştırarak tehlikeye izin vermedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hadebe (Bülent dk. 76), Acquah, Ndayishimiye, Lukoki (Fofana dk. 46), Kubilay, Adem (Ahmed dk. 90 ?), Umut

Yedekler: Eray, Zuqui, Burak Efe, Erşan, Erkan, Doğukan, Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci (Jimmy dk. 67), Biglia, Ndao Yannis dk. 90 ?), Ndiaye (Emre dk. 90 ?), Borini Arveladze dk. 90 ?), Sobiech (Mevlüt dk. 67)

Yedekler: Yavuz Ulaş, Alparslan, Fatih, Aksel, Serhat

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Kırmızı Kart: Kubilay (dk. 44) (Y. Malatyaspor)

Sarı kartlar: Lukoki, Adem, Hadebe (Y. Malatyaspor), Koray (F. Karagümrük)