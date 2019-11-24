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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar'ın yerden pasında ceza sahası içinde Tolga'nın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.


78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fabien Farnolle topa hakim oldu.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan (Fofana dk. 82 ?), Guilherme (Donald dk. 78), Bifouma (Ahmed 90+4 ?), Jahovic


Yedekler: Ufuk, Erkan, Yiğithan, Özer, Murat, Chalali


Teknik Sorumlu: Murat Şahin


Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Tolgay dk. 90+1 ?), Moses, Tolga (Jailson dk. 85 ?), Ozan, Alper (Rodrigues dk. 71)


Yedekler: Harun, Sadık, Murat, Rami, Ferdi, Zajc, Deniz


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kartlar: Chebake, Mina (Yeni Malatyaspor), Hasan Ali Kaldırım, Alper, Dirar, Rodrigues (Fenerbahçe)

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