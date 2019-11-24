Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar'ın yerden pasında ceza sahası içinde Tolga'nın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fabien Farnolle topa hakim oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan (Fofana dk. 82 ?), Guilherme (Donald dk. 78), Bifouma (Ahmed 90+4 ?), Jahovic
Yedekler: Ufuk, Erkan, Yiğithan, Özer, Murat, Chalali
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Tolgay dk. 90+1 ?), Moses, Tolga (Jailson dk. 85 ?), Ozan, Alper (Rodrigues dk. 71)
Yedekler: Harun, Sadık, Murat, Rami, Ferdi, Zajc, Deniz
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kartlar: Chebake, Mina (Yeni Malatyaspor), Hasan Ali Kaldırım, Alper, Dirar, Rodrigues (Fenerbahçe)