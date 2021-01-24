Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 21.
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
4. dakikada Adem'in pasıyla son çizgiye inen Hadebe'nin tehlikeli ortasını savunmada Donk kornere çeldi.
9. dakikada Umut Bulut'un ortasına penaltı noktasında Acguah kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.
13. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Feghouli'nin tehlikeli ve sert ortası savunmadan sekerek kaleci Abdulsamed'de kaldı.
22. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasına giren Babel'in yerden sert şutunu kaleci Abdulsamed güçlükle kurtardı.
27. dakikada Saracchi'nin ortasına kale önünde Emre Kılınç kafayı vurdu, top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Linnes'in etkisiz şutu farklı şekilde auta çıktı.
45. dakikada Karim Hafez ile sol kanattan kullandığı tehlikeli serbest vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Issam Chebake, Semih Kaya, Wallace, Teenage Hadebe, Afriyie Acguah, Youssouf Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut
Yedekler: Eray İşcan, Fernando Zuqui, Bülent Cevahir, Jody Lukoki, Ahmed İldiz, Erkan Kaş, Zeki Yavru, Tetteh, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Galatasaray: Muslera, Martin Linnes, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Sarcchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli (Emre Kılınç dk. 25), Arda Turan, Ryan Babel
Yedekler: Fatih Öztürk, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Ozanwafor, Sekidika, Ali Yavuz
Teknik Direktör: Fatih Terim