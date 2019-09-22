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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5.

hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


20. dakikada ceza sahası dışından Guilherme'nin vuruşunda top farklı bir şekilde auta gitti.


22. dakikada Jahovic'in ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.


23. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde Seri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


25. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda kaleci köşeden topu güçlükle çıkarttı.


28. dakikada sağ kanattan Seri'nin ortasında ceza sahası dışında uygun durumda Babel'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chabake, Mustafa, Robin Yalçın, Sakıb, Afriyie, Chaalali, Guilherme, Rahman Buğra, Donald, Jahovic


Yedekler: Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Özer, Ufuk, Eren, Erkan, Fofana, Mina


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Adem, Ömer Bayram, Babel, Andone


Yedekler: Okan, Emre, Ahmet Çalık, Falcao, Donk, Jimmy Durmaz, Mariano, Taylan, Emre Mor, Lemina


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Seri (dk. 23) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Afriyie (Yeni Malatyaspor)

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