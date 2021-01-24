İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


48. dakikada savunma arkasına sarkan Emre Kılınç'ın ortaya çevirmek istediği topu Hadebe son anda kornere çeldi.


58. dakikada Tetteh'in ceza yayı önünden tehlikeli şutu üstten az farkla dışarı gitti.


62. dakikada Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta top direğin üzerinden auta çıktı.


71. dakikada Belhanda'nın yerden sert ortasına Hadebe ters vuruş yaptı, top az farkla üstten kornere çıktı.


82. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Abdulsamed'in çeldiği topu ceza sahası dışından Taylan kaleye gönderdi, top üstten farklı şekilde dışarı gitti.


88. dakikada Donk'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in yaklaşık 30 metreden sert vuruşu kale önünde yerden sekerek ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Issam Chebake (Doğukan Emeksiz dk. 89 ?), Semih Kaya, Wallace, Teenage Hadebe, Afriyie Acguah (Zeki Yavru dk. 78), Youssouf Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş (Tetteh dk. 46), Adem Büyük (Ahmed Ildız dk. 78), Umut Bulut (Jody Lukoki dk. 89 ?)


Yedekler: Eray İşcan, Fernando Zuqui, Bülent Cevahir, Erkan Kaş, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Galatasaray: Muslera, Martin Linnes, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Sarcchi (Christian Luyindama dk. 84), Taylan Antalyalı, Belhanda (Kerem Aktürkoğlu dk. 73), Emre Akbaba (Ömer Bayram dk. 84), Sofiane Feghouli (Emre Kılınç dk. 25), Arda Turan (Sekidika dk. 73), Ryan Babel


Yedekler: Fatih Öztürk, Etebo, Okan Kocuk, Ozanwafor, Ali Yavuz


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Babel (dk. 88) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Tetteh, Ahmet Ildız, Issam Chebake (Yeni Malatyaspor), Taylan Antalyalı, Babel (Galatasaray)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.