Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nde ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan kaleye çektiği şutta top kaleci Farnolle'de kaldı.

39. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.

44. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Murat, Acquah, Ndayishimiye, Donald, Fofana, Umut

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Ahmed Ildiz, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Candeias, Ayite, Sefa, Stancu

Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Pierre-Yves Polomat, Rahmetullah Berişbek, Soner Dikmen, Mats Seuntjens, Stephane Sessegnon, İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kartlar: Murat, Ndayishimiye (Y. Malatyaspor)