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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 41.

Süper Lig'in 41. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Hatayspor'da Boupendza'nın sol kanattan ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diof'un şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.


12. dakikada Malatyaspor'da Adem Büyük'ün kafayla pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mallan'ın şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.


20. dakikada Hatayspor'da Mesut'un sol çaprazdan içeriye gönderdiği sert ortada Diouf topa dokunamadı.


44. dakikada Hatayspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Diouf'un şutu kaleci Ertaç'da kaldı.


45. dakikada Hatayspor'da Akintola'nın sağ kanattan ortasında Diouf kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar


Yeni Malatyaspor :Ertaç, Semih, Wallace, Hadebe, Hafez, Mustafa, Zeki, Mallan, Foffana, Tetteh, Adem


Yedekler: Eray İşcan, Acquah, Zuqui, Umut Bulut, Malle, Ahmed Ildız, Ndizeye, Chebake, Kubilay, Bülent Cevahir


Teknik Direktör: İrfan Buz


Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Sackey, Riberio, Akintola, Aabid, Boupendza, Diouf


Yedekler: Burak Çamoğlu, Katranis, Kone, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Traore, Kamara, Akomadi, Eren Fansa, Emir Kireçci


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gol: Diouf (dk. 45) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Adem Büyük, Tetteh (Yeni Malatyaspor)

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