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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh'in sert şutu direğin hemen yanından auta çıktı.


31. dakikada sol kanattan Munir'in ceza alanına ortasında iyi yükselen Nshimirimana'nın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.


35. dakikada Lobzhanidze'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan El Kaabi'nin şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Kısal


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Haddadi, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Wallace, Nshimirimana, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Mounir, Tetteh


Yedekler: Ahmet, Awuku, Rahman Buğra, Mallan, Mert Örnek, Haqi Osman, Walter, Karim Hafes, Mert Miraç, Muhammed Emin


Teknik Direktör: İrfan Buz


Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjemaa, Riberio, Lobzhanidze, Traore, Louis, El Kaabi


Yedekler: A bdullah Yiğiter, Burak Can, Simon, Emre Çolak, Muhammed Mert, Kamara, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa, Bertuğ Özgür Yıldırım


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gol: El Kaabi (dk. 35) (Hatayspor)


Sarı kartlar: El Kaabi, Munir (Hatayspor), Ndong (Yeni Malatyaspor)

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