Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin sert şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.
70. dakikada Louis'in ortasında ceza sahası içinde Kamara'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Kısal
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Haddadi, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Hafez dk. 59), Wallace, Aabid, Ndong, Mounir (Mallan dk. 69), Mustafa Eskihellaç, Nshimirimana (Walter dk. 46), Tetteh
Yedekler: Ahmet, Awuku, Rahman Buğra, Mert Örnek, Haqi Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin
Teknik Direktör: İrfan Buz
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjemaa, Riberio, Lobzhanidze (Kamara dk. 67), Traore (Emre Çolak dk. 90 ?), Louis (Sadık Baş dk. 90 ?), El Kaabi (Berktuğ dk. 90 ?)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Simon, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Eren Fansa
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: El Kaabi (dk. 35), Kamara (dk. 70) (Hatayspor)
Sarı kartlar: El Kaabi, Munir,Boudjemaa (Hatayspor), Ndong, Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)