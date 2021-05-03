İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından sert şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.


40. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Sabovic'in pasında topla buluşan İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


45+2. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih, Hafez, Chebake, Zeki, Ahmed, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Paptrick Mallan, Aquah, Ziqui, Umut Bulut, Malle, Dos Santos, Olcay Şahan, Kubilay, Bülent Cevahir


Teknik Direktör: İrfan Buz


Kayserispor: Doğan Alemdar, Paz, Kolovetsios, Krvic, Aziz Behiç, Attamah, Sabovic, Lennon, Avramovski, Henrique, İlhan Parlak


Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Sapunaru, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Gol: İlhan Parlak (dk. 40) (Kayserispor)


Sarı Kartlar: Kolovetsios (Kayserispor), Hafez, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.