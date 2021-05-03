Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39.
Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından sert şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
40. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Sabovic'in pasında topla buluşan İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
45+2. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih, Hafez, Chebake, Zeki, Ahmed, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Paptrick Mallan, Aquah, Ziqui, Umut Bulut, Malle, Dos Santos, Olcay Şahan, Kubilay, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: İrfan Buz
Kayserispor: Doğan Alemdar, Paz, Kolovetsios, Krvic, Aziz Behiç, Attamah, Sabovic, Lennon, Avramovski, Henrique, İlhan Parlak
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Sapunaru, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gol: İlhan Parlak (dk. 40) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Kolovetsios (Kayserispor), Hafez, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)