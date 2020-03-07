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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol kanattan gelişen ceza sahasına yapılan ortada Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle son anda topu kornere çeldi.


20. dakikada Milosevic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Uğur'un kafa vuruşunda top direkten döndü.


29. dakikada Yeni Malatyaspor'un gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın sert vuruşunda kaleci Serkan parmaklarının ucuyla son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.


45. dakikada Chebake'nin, Bajic'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bajic topu ağlara gönderdi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Karim Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut


Yedekler: Ufuk Ceylan, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Youssouf Ndayishimiye, Ghaylen Chaaleli, Erkan Kaş, Thievy Bifouma, Vidar Kjartansson


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Hadziahmetovıc, Milosevic, Ömer Ali, Riad Bajic


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Alper Uludağ, Ali Karakaya, Paolo Hurtado, Marko Jevtovic, Volkan Fındıklı, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: Bajic (dk. 45 pen.) (Konyaspor)


Sarı kart: Shengelia (Konyaspor)


Kırmızı kart: Chebake (Y. Malatyaspor)

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