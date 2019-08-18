Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.
Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
40. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma'nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Soner şutunu çekti top yandan auta gitti.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanooğlu
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Hadebe, Özer, Erkan, Murat Yıldırım, Donald, Chaalali, Bifouma, Fofana, Jahovic
Yedekler: Abdulsamed, Ufuk, Eren, Ahmed, Guılherme, Rahman Buğra
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Medipol Başakşehir: Mert, Chedjou, Ponck, Behich, Çaiçara, Azubuıke, Soner, Elia, Kahveci, Visca, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Viera, Uğur, Mossoro, Arda, Kerim, Gökhan İnler, Guldbradsen, Crivelli, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Chaalali (Yeni Malatyaspor)