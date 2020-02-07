İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Orgill'in ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Fernolle parmaklarının ucu ile kornere çeldi.


8. dakikada Yeni Malatyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Karim Hafes'in ortasında savunmadan dönen topla buluşan Vidar, ceza sahasına girerek kaleyi gördü ancak top defansa çarparak kornere çıktı.


22. dakikada sol kanatta gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şut Yeni Malatyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı.


38. dakikada gol arayan ev sahibi takımda sağ kanattan bindirme yapan Chebake'nin yaptığı ortada topla buluşan Chaaleli'nin etkisiz vuruşunda top kaleci Ricardo'da kaldı.


43. dakikada konuk ekipte savunmanın kaptırdığı topu kapan Vidar'ın, ceza sahası içine girerek dar alanda kaleye çektiği şutu kaleci kornere çeldi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Chaaleli, Robin, Bifouma, Acquah, Karim Hafez, Vidar


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Remi Walter, Mitchell Donald, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Youssouf Ndayishimiye, Umut Bulut


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lobjanidze, Daniel, Rodrigues, İlhan, Oscar, Orgill


Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Fatih Tultak, Atila Turan, Cebrail Karayel, Milos Stanojevic, Aydın Karabulut, Konrad Michalak, Orkan Çınar, Sedat Ağçay, Gelmin Rivas


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.