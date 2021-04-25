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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 37.

Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Ankaragücü atağında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze'nin sert vuruşunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.


23. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihallaç'ın ceza alanına yolladığı pasta Kubilay etkili vuramayınca top defansa çarparak kornere çıktı.


34. dakikada sol kanatta ceza alanında topla buluşan Stelios Kitsiou'nun çektiği sert şutta top kale direğine çarparak geri döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.


36. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.


41. dakikada Alper Portuk'un pasında topla buluşan Lobjanidze'nin, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topun sahibi oldu.


43. dakikada Fofana'nın ceza sahasına girerek çektiği sert şutta kaleci Korcan topu kornere çeldi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Mustafa, Adem, Fofana, Kubilay


Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Ndizeye, Zuqui, Mallan, Malle, Acquah, Olcay, Tetteh, Umut


Teknik Direktör: İrfan Buz


MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Voca, İbrahim, Lobjanidze, Alper, Çekici, Paintsil


Yedekler: Ricardo Friedrich, Atila, Erdi, Daniel Lukasik, Ali Kaan, Şahverdi, Assane Diousse, Geraldo, Emre, Embiya Ayyıldız


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Sarı kartlar: Mustafa (Y. Malatyaspor), Endri Çekici (MKE Ankaragücü)

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