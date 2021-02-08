Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Djaniny'nin ceza alanı dışından sert vurduğu top kale direğinin üstünden auta çıktı.
11. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Djaniny'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada Bakasetas'e top gelmeden kaleci Abdulsamed son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.
13. dakikada üstünlük için bastıran Yeni Malatyaspor'da Adem'in ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci Uğurcan'da tek hamlede kontrol altına aldı.
21. dakikada Yeni Malatyaspor'da Chabake'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada Tetteh iyi yükseldi, ancak vuruşunda top auta çıktı.
23. dakikada Yeni Malatyaspor'da Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda yükselen Semih'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Sönmez
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Acquah, Ahmed, Zeki, Umut, Adem, Tetteh
Yedekler: Ertaç, Bülent, Zuqui, Mustafa, Mallan, Nshimirimana, Erkan, Fofana, Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Le, Hugo, Rodrigues, Lewis Baker, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Faruk Can, Hosseini, Yusuf, Safa, Hakan, Da Silva, Yunus, Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı