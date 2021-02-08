Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 24.
Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele konuk ekip Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Trabzonspor'da serbest vuruşu kullanan Lewis Baker'in şutunda kaleci Abdulsamed, çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Ancak kaleciden dönen topu takip eden Bakasetas'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
67. dakikada Yeni Malatyaspor'da kullanılan kornerde ceza alanında topu biranda önünde bulunan Tetteh'in şutunda Uğurcan gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.
76. dakikada beraberlik golü için bastıran ev sahibi takımda Acquah'ın ceza alanının hemen dışından çok sert vurduğu şutta top kale direğinin üstünden auta çıktı.
80. dakikada sol kanattan köşe vuruşu kullanan bordo-mavili ekipte, ceza alanına yapılan ortada Hugo'nun şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
90. dakikada ev sahibi takımda kullanılan köşe vuruşunda karambolde kalan topla buluşan Fofona'nın vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
90+3. dakikada karşılaşmanın son dakikalarında beraberlik golü için şans arayan ev sahibi talkımda ceza alanında topla buluşan Tetteh'in vuruşunda top kalecide kaldı
90+4. dakikada kontra atağa çıkan Trabzonspor'da sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza alanına girerek çerçeveyi gören bir alandan vurduğu şutta topu ağlarla buluşturan isim oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Sönmez
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace (Bülent dk. 87 ?), Hadebe, Acquah, Ahmed, Zeki (Fofana dk. 81 ?), Umut (Mallan dk. 81 ?), Adem (Mustafa dk. 87 ?), Tetteh
Yedekler: Ertaç, Zuqui, Nshimirimana, Erkan, Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Le, Hugo, Rodrigues, Lewis Baker(Yunus dk. 87), Berat, Ekuban (Da Silva dk. 76), Bakasetas (Hosseini dk. 88 ?), Nwakaeme, Djaniny (Afobe dk. 85 ?)
Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Faruk Can, Safa, Hakan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Bakasetas (dk. 50), Nwakaeme (dk. 90) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Hadebe (Y.Malatyaspor), Hugo, Berat (Trabzonspor)