Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Karim Hafez'in rakip sahaya doğu yaptığı ortada topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
16. dakikada Hakan'ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta Yeni Malatyaspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
39. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğe çaparak dışarı çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Karim, Ahmed Ildiz, Acquah, Cueva, Lukoki, Adem, Tetteh
Yedekler: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Amilton, Mukairu, Fredy, Jahovic,
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Sidney Sam, Lukas Podolski, Dever Orgill, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez (Yeni Malatyaspor), Eren (Antalyaspor)