İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Karim Hafez'in rakip sahaya doğu yaptığı ortada topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


16. dakikada Hakan'ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta Yeni Malatyaspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


39. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğe çaparak dışarı çıktı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Karim, Ahmed Ildiz, Acquah, Cueva, Lukoki, Adem, Tetteh


Yedekler: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Amilton, Mukairu, Fredy, Jahovic,


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Sidney Sam, Lukas Podolski, Dever Orgill, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez (Yeni Malatyaspor), Eren (Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.