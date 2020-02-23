Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Donald'ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
79. dakikada ceza sahasının dışından Fofona'nın kaleyi sol çaprazdan gördüğü bir noktadan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
85. dakikada ceza alanına yapılan ortaya çıkan Umut'un kafa vuruşunda kaleci Boffin topu çeldi.
88. dakikada kontratağa çıkan Antalyaspor'da sağ kanattan Fernando'nun ortasında arka direkte oyuna yeni giren Podolski şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina (Donald dk. 58), Hadebe, Hafez, Acquah, Robin, Gökhan, Walter (Fofona dk. 72), Bifouma (Kjartanson dk.75), Umut
Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Ghaylen Chaaleli, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Moryke Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Celustka, Kudriashov, N'dinga (Chico dk. 67), Sinan, Hakan, Fredy (Podolski dk. 87), Amilton (Fernando dk. 81 ?), Jahovic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Ersan Gülüm, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Gustavo Blanco, Paul Mukairu
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Umut (dk. 28) (Y. Malatyaspor), Fredy (dk. 7), Podolski (dk. 88) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Sinan (dk. 30) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Mina, Robin (Y. Malatyaspor)