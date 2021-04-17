Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35.
Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Babacar'ın kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç Özbir son anda kurtararak mutlak gole izin vermedi.
64. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya yükselen Hadebe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
90. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Salih'in şutunda kaleci topu son anda uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki (Bülent dk. 90 ?), Ahmed, Fofana (Ndizeye dk. 89 ?), Acquah (Kubilay dk. 46), Adem (Malle dk. 90 ?), Umut
Yedekler: Abdulsamed, Nshimirimana, Erkan, Olcay, Doğukan, Jetmir
Teknik Direktör: İrfan Buz
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan (Mustafa dk. 69), Damian (Bareiro dk. 76), Siopis, Efkan (Salih dk. 69), Davidson, Babacar (Tayfur dk. 87 ?)
Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ahmet, Umut, Ceyhun
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Hadebe (dk. 64) (Y. Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Acquah, Hadebe, Fofona, Zeki (Y. Malatyaspor)