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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Müsabaka Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


48. dakikada ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kazanan Erzurumspor'da topun başına geçen Emrah'ın vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.


61. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza alanı dışında topla buluşan Acquah, uzak noktadan vurduğu sert şutta topu ağlarla buluşturdu. 1-1


66. dakikada Erzurumspor'da Emrah'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Donald'ın sağ ayağıyla vurduğu top kaleci Ertaç'a çarparak ağlarla buluştu. 1-2


70. dakikada kontra atağa çıkan konuk ekipte Novikovas'ın pasında topla buluşan Gabriel Obertan'ın bekletmeden yaptığı vuruşunda top fileleri havalandırdı. 1-3


83. dakikada Erzurumspor'da ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jugurtha Hamroun'ın şutunda top kale direği az farkla aşarak auta çıktı.


90. dakikada ev sahibi ekipte gelişen atakta Tetteh'in rakibini çalımlayıp çektiği şutta, top auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake (Zeki dk. 72 ?), Semih, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Fofana dk. 72), Tetteh, Kubilay, Adem, Umut (Olcay dk. 72 ?)


Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Fofana, Olcay, Jetmir


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan (Batuhan dk. 32), Cenk Ahmet (Mehmet dk.68), Hasan, Teikeu, Schwechlen, Osman, Donald, Emrah (Hamroun dk. 80 ?), Gabriel Obertan (Petrus Boumal dk. 80 ?), Novikovas, Gomes (Rashad Muhammed dk. 80 ?)


Yedekler: Gökhan, Mücahit, Petrus Boumal, Jugurtha Hamroun, Ömer Şişmanoğlu, Rashad Muhammed, Oltan


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Acquah (dk. 61) (Y. Malatyaspor), Gomes (dk. 43), Donald (dk. 66), Obertan (dk. 70) (BŞB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Acquah, Hadebe, Adem (Yeni Malatyaspor), Hasan, Gabriel Obertan, Cenk Ahmet, Emrah, Petrus Boumali, Mehmet (BB Erzurumspor)

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