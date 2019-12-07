Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (ilk yarı)

Süper Lig’in 14.
Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre, topu Guilherme'ye bıraktı. Guilherme'nin topuk pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
26. dakikada Goiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
29. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kimsenin dokunamadığı top Guılherme'nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
30. dakikada Acquah'ın kaptırdığı top Kone'nin önünde kaldı onun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
37. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Bifouma'nın ceza sahasına ortasında arka direkte müsait durumda bulunan Guılherme topu filelere gönderdi. 1-2
43. dakikada Donald'ın savunma arkasına gönderdiği topta kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Jahovic topu aşırttı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Donald, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Hadebe, Fofana, Chaleli, Mina, Özer
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
DG Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, Kone
Yedekler: Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Papp, Oliveira, Erdoğan, Traore, Armin Djerlek, Volkan, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Hakan Arslan (dk. 26), Mert Hakan Yandaş (dk. 30) (Sivasspor), Guilherme (dk. 37) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Fernando (Sivasspor)