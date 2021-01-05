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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında DG Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Robin Yalçın'ın sol kanattan yaptığı ortada Hakan Yeşilyurt'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


22. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gradel'in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.


24. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chebake'in yaptığı ortaya çıkan Fofona'nın vuruşunda seken top ağlarla buluştu. 1-1


31. dakikada sağ kanattan Hakan Yeşilyurt'un ortasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 1-2


41. dakikada sağ kanatta ceza sahasının dışında topla buluşan Chebake'in kale önüne yaptığı ortada savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Ahmed, Acquah, Adem, Tetteh, Fofana, Topalli


Yedekler Abdulsamed, Umut, Mustafa, Hadebe, Kubilay, Erkan, Lukoki, Ndayishimiye, Zeki, Olcay


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


DG Sivasspor: Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Erdoğan, Claudemir, Fajr, Gradel, Yatabare


Yedekler: Camara, Ziya, Kayode, Kone, Felix, Ninga, Samassa, Muammer, Yasin


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Fofana (dk. 24) (Yeni Malatyaspor), Hakan (dk. 17), Gradel (dk. 31) (DG Sivasspor)


Sarı Kartlar: Topalli, Wallace (Yeni Malatyaspor), Uğur (DG Sivasspor)

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