Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında DG Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Robin Yalçın'ın sol kanattan yaptığı ortada Hakan Yeşilyurt'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
22. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gradel'in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
24. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chebake'in yaptığı ortaya çıkan Fofona'nın vuruşunda seken top ağlarla buluştu. 1-1
31. dakikada sağ kanattan Hakan Yeşilyurt'un ortasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 1-2
41. dakikada sağ kanatta ceza sahasının dışında topla buluşan Chebake'in kale önüne yaptığı ortada savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Ahmed, Acquah, Adem, Tetteh, Fofana, Topalli
Yedekler Abdulsamed, Umut, Mustafa, Hadebe, Kubilay, Erkan, Lukoki, Ndayishimiye, Zeki, Olcay
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
DG Sivasspor: Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Erdoğan, Claudemir, Fajr, Gradel, Yatabare
Yedekler: Camara, Ziya, Kayode, Kone, Felix, Ninga, Samassa, Muammer, Yasin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Fofana (dk. 24) (Yeni Malatyaspor), Hakan (dk. 17), Gradel (dk. 31) (DG Sivasspor)
Sarı Kartlar: Topalli, Wallace (Yeni Malatyaspor), Uğur (DG Sivasspor)