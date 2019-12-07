Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.
Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada orta alandan atılan ara pasıyla topla buluşan Arouna Kone'nin ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Emre Kılıç, dönen topu ağlara gönderdi: 1-3
79. dakikada girdiği mücadele sonrası sakatlanan Eren Tozlu teknik ekibe oyuna devam edemeyeceğini belirterek oyundan çıktı. Yeni Malatyaspor bu dakikadan itibaren sahada 10 kişi kaldı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Donald, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah (Ahmed Ildız dk. 74), Guilherme, Gökhan Töre (Eren dk. 67), Bifouma (Fofana dk. 58), Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Hadebe, Chaleli, Mina, Özer
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
DG Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Traore dk. 84 ?), Emre Kılınç (Ziya Erdal dk. 89 ?), Fernando (Erdoğan dk. 60), Kone
Yedekler: Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Papp, Oliveira, Armin Djerlek, Volkan Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Guilherme (dk. 37) (Yeni Malatyaspor), Hakan Arslan (dk. 26), Mert Hakan Yandaş (dk. 30), Emre Kılınç (dk. 55) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Chebake, Guılherme (Yeni Malatyaspor), Fernando, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Erdoğan (Sivasspor)