Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada orta sahada topu kapan Gökhan Gönül'ün defansın arasına attığı topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
17. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Valencia'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
33. dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın sert şutu az farkla auta gitti.
35. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında kendi ceza sahasından topu alan Fofana hızla sol kanattan ilerleyip soldan ceza sahasına girdi ve pasına arka direğe gönderdi. Arka direkte boş durumda Mustafa Eskihellaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
40. dakikada Valencia'nın sol kanattan yerden içeriye ortasında Karim Hafez'in ters vuruşunu kalece Ertaç kornere çeldi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Karim Hafez, Semih Kaya, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Fofana, Adem Büyük, Acquah, Tetteh
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Ndizeye, Zuqui, Zeki Yavru, Malle, Nshimirimana, Doğukan Emeksiz, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: İrfan Buz
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Szalai, Serdar Aziz, Osayi, Ozan Tufan, İrfan Can, Gustavo, Valencia, Samatta
Yedekler: Osman Ertuğrul, Filip Novak, Tisserand, Lemos, Pelkas, Mert Hakan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Sinan Gümüş
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu
Goller: Mustafa Eskihellaç (dk. 35) (Yeni Malatyaspor), Valencia (dk. 17) (Fenerbahçe)