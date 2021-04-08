İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada orta sahada topu kapan Gökhan Gönül'ün defansın arasına attığı topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


17. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Valencia'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


33. dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın sert şutu az farkla auta gitti.


35. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında kendi ceza sahasından topu alan Fofana hızla sol kanattan ilerleyip soldan ceza sahasına girdi ve pasına arka direğe gönderdi. Arka direkte boş durumda Mustafa Eskihellaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


40. dakikada Valencia'nın sol kanattan yerden içeriye ortasında Karim Hafez'in ters vuruşunu kalece Ertaç kornere çeldi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Karim Hafez, Semih Kaya, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Fofana, Adem Büyük, Acquah, Tetteh


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Ndizeye, Zuqui, Zeki Yavru, Malle, Nshimirimana, Doğukan Emeksiz, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: İrfan Buz


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Szalai, Serdar Aziz, Osayi, Ozan Tufan, İrfan Can, Gustavo, Valencia, Samatta


Yedekler: Osman Ertuğrul, Filip Novak, Tisserand, Lemos, Pelkas, Mert Hakan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Sinan Gümüş


Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu


Goller: Mustafa Eskihellaç (dk. 35) (Yeni Malatyaspor), Valencia (dk. 17) (Fenerbahçe)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.