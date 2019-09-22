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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5.

hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


63. dakikada Malatyaspor atağında Afriyie'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak topu köşeden çıkardı.


78. dakikada Babel'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lemina'nın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.


89. dakikada sağ kanattan Afriyie'nin serbest atışında Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Ghilerme'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chabake, Mustafa, Robin Yalçın, Sakıb, Afriyie, Chaalali, Guilherme (Mina dk. 90 ?), Rahman Buğra (Fofana dk. 59), Donald (Eren dk. 79 ?), Jahovic


Yedekler: Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Özer, Ufuk


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Lemina dk. 46), Nzonzi, Seri (Falcao dk. 90 ?), Adem, Ömer Bayram, Babel, Andone (Jimmy Durmaz dk. 83 ?)


Yedekler: Okan, Emre, Ahmet Çalık, Donk, Mariano, Taylan, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Seri (dk. 23) (Galatasaray), Ghilerme (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Afriyie (Yeni Malatyaspor), Ömer Bayram, Adem Büyük (Galatasaray)

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