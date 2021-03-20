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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.




Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


12. dakikada Souza'nın kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Muhammet Demir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1


25. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Vetrih'in sert şutu Ertaç Özbir'de kaldı.


34. dakikada yapılan VAR incelemesinde korner atışında Sousa'nın Adem Büyük'ü çekerek düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verildi.


36. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Sa Pinto penaltı kararı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


37. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Adem Büyük'ün kullandığı penaltı vuruşunda direkten dönen top kaleci Günay'a çarparak ağlarla buluştu. 1-1


38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in tehlikeli şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı.


45. dakikada Fernando Zuqui'nin ceza sahası dışından sert şutu kalenin hemen üstünden dışarı gitti.




Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mert Güzenge, Esat Sancaktar, Özgür Ertem


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Teenage Hadebe, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç, Fernando Zuqui, Afriyie Acquah, Moryke Fofana, Adem Büyük, Benjamin Tetteh


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Stevie Mallan, Ahmed Ildız, Umut Bulut, Aly Malle, Kubilay Kanatsızkuş, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: İrfan Buz


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Roderick Miranda, Alin Tosça, Junior Morais, Amedej Vetrih, Andre Sousa, Osama Rashid, Alexandru Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Jefferson, Zvonimir Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Goller: Muhammet Demir (dk. 12) (Gaziantep FK), Günay Güvenç (dk. 37 k.k.) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı Kart: Ricardo Sa Pinto (dk. 36 Teknik Direktör) (Gaziantep FK)


Sarı Kartlar: Kenan Özer, Günay Güvenç, Andre Sousa (Gaziantep FK)

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