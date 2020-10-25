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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


10. dakikada Candeias'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


24. dakikada Cueva ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından


az farkla auta çıktı.


41. dakikada Kerim Hafez'in kaleyi çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Cem Satman


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Dumlu, Zeki Yavru, Wallece, Semih Kaya, Erkan Kaş, Acguah, Ahmed Ildız, Kerim Hafez, Christian Cueva, Kubilay Kanatsızkuş, Benjamin Tetteh


Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Murat Akça, Fernando Zuqui, Moryke Fofana, Olcay Şahan, Youssouf Ndayishimiye, Umut Bulut, Jody Lukoki, Mustafa Eskihellaç


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Zargo Toure, Diego Angelo, Pierre-Yves Polomat, Arda Kızıldağ, Robert Piris, Berat Özdemir, Murat Yıldırım, Daniel Candeias, Bogdan Stancu


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Abdullah Şahindere, Dominik Furman, Soner Dikmen, Mustafa Çeçenoğlu, Sefa Yılmaz, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak, Floyd Ayite


Teknik Direktör: Mert Nobre


Goller: Murat Yıldırım (dk. 10) (Gençlerbirliği), Semih Kaya (dk. 24) (Yeni Malatyaspor)

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